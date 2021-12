Cena per i più bisognosi alla Mole Antonelliana: a servirli a tavola anche il sindaco Lo Russo

Martedì 14 dicembre, alle ore 19 al Museo Nazionale del Cinema di Torino, Mole Antonelliana cena natalizia a favore dei più bisognosi e dimenticati senza tetto.

Con il supporto di Intesa SanPaolo, l’Ambasciata del Belize e l’Ambasciatore per gli Affari Europei Nunzio Alfredo D’Angieri hanno voluto offrire una cena, questa volta preparata dal grande Cuoco Piemontese Umberto Ferrondi della locanda del Prof. di Cherasco, per le persone dimenticate e senza tetto della città di Torino, che saranno servite a tavola dalle più alte personalità del mondo delle istituzioni, della cultura e dell’imprenditoria torinese, a partire dal Primo Cittadino, il Sindaco Stefano Lo Russo.

La manifestazione è stata organizzata con la Benedizione dell’Elemosineria Apostolica del Santo Padre Papa Francesco, in stretta collaborazione con l’Arcivescovado di Torino, con Sua Eccellenza Cesare Nosiglia e la Caritas Diocesana di Torino, il Museo Nazionale del Cinema di Torino con il supporto del Presidente, senatore Enzo Ghigo e il Notaio Andrea Ganelli, stimolatore di questa pregevole iniziativa.

Saranno presenti personalità delle differenti Religioni: oltre a quella Cattolica saranno presente il Rabbino Capo di Torino Rav Ariel di Porto, in rappresentanza della Religione Ebraica, Eugenia Ferreri in rappresentanza della Chiesa Valdese, l’Imam Yahyâ S. Y. Pallavicini per la CO.RE.IS. (Comunità Religiosa Islamica) Italiana, il rappresentante della Chiesa Ortodossa Rumena Padre Maurius Floricum, il Ven. Lama Paljin Tulku Rinpoche per la religione Buddista accompagnato da Lia Folcia Presidentessa Mandala centro Studi Tibetani.

Per l’occasione la Mole Antonelliana verrà illuminata in bianco e giallo in onore di Papa Francesco.