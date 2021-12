In piazza Zara il nuovo punto Smat per i quartieri Borgo Po, Fioccardo, Crimea e Collina

Sarà attività a partire dai prossimi giorni il punto Smat di piazza Zara, che di recente è stato posizionato e collegato, servirà i quartieri Borgo Po, Fioccardo, Crimea e la Collina. La circoscrizione arriva quindi a tre distributori per l’acqua: gli altri già esistenti sono in piazza Galimberti per Filadelfia e in piazza Nizza per San Salvario

L’intenzione però è arrivare a quattro, uno anche per il quartiere Nizza Millefonti. “Nelle linee guida per il 2022 ci sarà certamente l'attivazione di un punto Smat nel quartiere Nizza Millefonti - conferma la coordinatrice Francesca Gruppi - potrebbe essere in piazza Giacomini (vicino a Eataly) o in corso Spezia vicino al parcheggio Bacicalupo. In questo modo ogni quartiere della 8 avrà il suo punto”.