"Babbo Natale in forma": anche gli sbandieratori di Grugliasco per i piccoli del Regina Margherita

Erano presenti anche i volontari dell'associazione sbandieratori e musici Città di Grugliasco alla cerimonia d'apertura di " Un Babbo Natale in Forma " che si è svolta sabato scorso 11 dicembre presso il piazzale antistante l'ospedale Regina Margherita di Torino.

"Abbiamo accolto l'invito con grande entusiasmo e, durante gli ultimi allenamenti, abbiamo provato alcuni nuovi numeri da presentare in occasione della cerimonia di apertura - spiega il presidente dell'associazione sbandieratori e musici Città di Grugliasco Roberto Girotto -. I nostri tamburi e i colori delle nostre bandiere hanno anche fatto da cornice all'attesissima discesa dei supereroi che si sono calati dal tetto dell'ospedale esibendosi in buffe acrobazie. È stato bello ed emozionante esserci per i piccoli pazienti che grazie ai musici, agli sbandieratori, ai supereroi, ai giocolieri, ai trampolieri hanno vissuto momenti di meraviglia".