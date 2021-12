Basta e-commerce, il 64% dei torinesi prova nostalgia per gli acquisti "fisici": il negozio di vicinato cerca spazio sotto l'albero

Nuova iniziativa Ascom per sostenere il commercio di vicinato per il Natale 2021

Un posto sotto l'albero, per recuperare almeno parte di quello spazio che negli ultimi anni (complice la pandemia, ma non solo) è stato occupato dal commercio elettronico. Ascom Torino e provincia rilancia la sua sfida a tutela dei negozi di vicinato e lo fa con due armi: da una parte, le statistiche del Censis che dimostrano come il 64% delle famiglie torinesi ha nostalgia dello shopping vecchia maniera. Dall'altra, la distribuzione di diecimila vetrofanie e migliaia di "chiudi pacco" che saranno utilizzati da circa mille negozi torinesi in queste settimane di acquisti natalizi. Le cifre dell'indagine

"La pandemia ha fatto riscoprire i negozi sotto casa: un luogo di incontro, un servizio per i cittadini, dove trovare sicurezza, cortesia e qualità ed il gusto di tornare a fare shopping", dicono da Ascom. Secondo i dati del Censis (2021) è molto alta (64%) l’attrazione verso il punto vendita fisico e continuerà a essere centrale in quanto luogo di in cui la clientela può entrare in contatto con persone e prodotti sulla base della fiducia e della sicurezza. Il settore casa e persona (62%) e l’alimentare (42%) guidano la classifica.

"Compro dove mi sento a casa"

E proprio per alimentare questo sentimento, Ascom Confcommercio Torino e provincia lancia l’iniziativa “Compro sottocasa perché mi sento a casa”, che vedrà le vie commerciali della città e dei centri della provincia punteggiarsi di blu, con le vetrofanie con la sagoma della casa e di un sacchetto che ne disegna la porta nelle vetrine dei negozi aderenti.