Il Natale "di una volta" sui muri delle case di Venaria: dal 23 dicembre si proiettano i vecchi filmini in super8

Si chiama "Home movie Christmas day" e rappresenta una delle proposte più suggestive di questo Natale 2021. Succede a Venaria, con appuntamento fissato per il 23 dicembre (e fino al 31).



In quella data, nella città della Reggia, a partire dalle 17.30 saranno proiettati sulle case intorno a piazza Don Alberione i vecchi filmini di Natale. Quelli di una volta. Quando la definizione dell'immagine era quella che era e ci si accontentava anche di audio e qualità decisamente basse, ma ricche di sentimenti e significato.



Un tuffo nell'infanzia e nei ricordi di nonni e parenti vari, garantito - nell'ambito del cartellone di Immaginaria - dall'archivio sconfinato di Superottimisti in collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema di Torino e la partecipazione di 20 archivi e cineteche di film di famiglia di tutto il mondo.