Mancato possesso del Green Pass, 400 euro di multa per titolare e commessa di un negozio di Moncalieri

Se nei giorni scorsi a Nichelino era costato caro al titolare di un bar il mancato controllo del super Green Pass di un cliente, sabato sono finite nei guai la proprietaria e la commessa di un negozio di abbigliamento di Moncalieri.

La sanzione di 400 euro è scattata a seguito di un controllo da parte dei carabinieri. I militari dell'Arma hanno controllato a tappeto diverse attività della città ed in un negozio è stata rilevata una doppia irregolarità, al momento di verificare il Green Pass: nessuna delle due donne ne erano in possesso, in quanto non vaccinate. Inevitabili le multe sia per la titolare che per la sua commessa.