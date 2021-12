La provinciale 23 del Colle del Sestriere chiusa dal 14 al 22 dicembre all'altezza di Airasca

Per abbattimento alberi, sulla strada provinciale 23 del Colle del Sestriere, in comune di Airasca, è necessaria la chiusura al transito a tutte le categorie di utenti, dal. Km 23+650 al Km 24+780 con deviazione del transito all’interno del centro abitato di Airasca per la direttrice Pinerolo-Torino e deviazioni su percorso alternativo per la direttrice verso la Sp 139 dal 14 al 22 dicembre dalle ore 8 alle ore 18.

La percorribilità delle strade è aggiornata e consultabile alla pagina http://www.cittametropolitana.torino.it/viabilita/percorribilita_strade/modifiche_viabilita.shtml