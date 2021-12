Un piccolo dono per i pazienti dell'ospedale San Luigi

Un piccolo panettoncino verrà consegnato anche agli operatori impegnati a garantire la somministrazione dei vaccini e agli operatori del Pronto Soccorso. Seguirà la visita al personale degli altri reparti, il cui lavoro, seppur intensificato, è messo in ombra dalle contingenti emergenze. Mai come in questo momento è indispensabile una profonda identificazione al proprio lavoro, che si raggiunge solo attraverso la percezione di una vicinanza solidale e un riconoscimento degli sforzi individuali del personale tutto. La Direzione Generale dell’AOU e l’Associazione San Luigi Gonzaga Onlus con gli auguri di Buone Feste vogliono ulteriormente confermare questo grato riconoscimento nei giorni dedicati alla Pace e alla Solidarietà tra le genti.