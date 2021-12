Taxisti in protesta contro il Ddl Concorrenza di Draghi: "Europa maiali"

Taxisti nuovamente in protesta a Torino per denunciare, in questo caso, la mancata copertura da parte della Rai delle loro manifestazioni. Questa mattina i conducenti dell'Usb si sono dati appuntamento con un presidio in via Giuseppe Verdi 14, davanti alla sede regionale dell'emittente, per chiedere "chi ha censurato i servizi dello sciopero del 24 novembre?".