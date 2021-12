Corso gratuito per disoccupati nel settore della logistica con EnAIP Rivoli

Da ormai alcuni anni il settore della logistica è in continua espansione ed è considerato sempre più strategico. La logistica, presente nella vita quotidiana di tutte le persone, prevede l’organizzazione di un flusso di prodotti, che li porta in un determinato luogo, a costi ragionevoli e al momento giusto; ciò che conta davvero è organizzare questo processo in maniera efficiente ed efficace, affidandolo a professionalità specializzate a tutti i livelli, che necessitano di un percorso professionale ben strutturato.