No Tav contestano Lo Russo: “Le priorità del territorio sono altre”

“Lo Russo si inserisce nello stesso schema portato avanti dai sindaci precedenti di Movimento Cinque Stelle e Pd. Siamo qua per dire che questa posizione é inaccettabile, le priorità del nostro territorio sono altre, ad esempio sociali, sanitarie”. Così un gruppo di attivisti No Tav, che stamattina ai sono ritrovato in piazza Castello per contestare la seduta della Conferenza intergovernativa italo-francese istituita dai governi dei due Paesi per il collegamento ferroviario Torino-Lione.

"Torino resta e resterà città No Tav"

“Torino é e resterà una città No Tav, vogliamo Torino fuori dall’Osservatorio - dicono gli attivisti - purtroppo i movimenti di protesta in questa città sono sempre più repressi e i presidi sempre più sorvegliati. La questione centrale sta diventando chi ha o non ha il vaccino, tutto il resto sembra non contare più”.