Stop alle auto davanti alle scuole di San Salvario: lavori al via nel 2022. La mappa

Stop alle auto davanti alle scuole di San Salvario. La giunta Lo Russo, su proposta dell’assessore alla viabilità Chiara Foglietta, ha dato il via ieri mattina al progetto esecutivo per l'adeguamento e la messa in sicurezza di percorsi protetti pedonali e ciclabili nel quadrilatero compreso tra corso Vittorio Emanuele II, via Nizza, corso Bramante e corso Massimo D'Azeglio.

390 mila euro dal Ministero

Il costo dei lavori, che ammontano a 390 mila euro, è finanziato con il contributo del Ministero dell'Ambiente nell'ambito del "Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro".

La mappa delle pedonalizzazioni

Il progetto prevede interventi di pedonalizzazione e creazione di strade scolastiche, con chiusure ed allargamento dei marciapiedi, dossi e rialzi anche parziali della carreggiata all’altezza delle strisce pedonali, oltre al ripristino dell’asfalto danneggiato. Nel dettaglio è previsto lo stop alle auto in via Principe Tommaso, nel tratto fronte la scuola Bay; in via Cesare Lombroso, da via Principe Tommaso a via Sant’Anselmo; a lato delle fermate bus di via Madama Cristina, all'incrocio con via Giacosa e via Bidone; in via Valperga Caluso, sul piazzale fronte il Liceo statale Regina Margherita; in corso Dante, sulla banchina alberata davanti alla scuola Silvio Pellico. In via Ernesto Lugaro è previsto l’ampliamento marciapiede fronte scuola dell'infanzia.

Piante e panchine a delimitare gli spazi

L’area destinata solo ai pedoni verrà identificata grazie alla posa di panchine e vasi di piante, oltre a disegni ed interventi cromatici sull’asfalto da concordare con la Soprintendenza. “Tra gli obiettivi – spiega Foglietta - del progetto: riduzione del traffico di attraversamento dell’area, utilizzo multifunzionale delle strade, a favore della mobilità locale, con positive ricadute sulla qualità ambientale dello spazio pubblico e aumento della sicurezza degli spazi antistanti le scuole, in modo da favorire accoglienza e socializzazione".

Lavori al via nella primavera del 2022

Il prossimo step, dopo l'aggiudicazione della gara di appalto, sarà l'avvio dei lavori nella primavera del 2022 con ultimazione delle opere entro l'anno in corso.