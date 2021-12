A Torino le persone transgender potranno scegliere il nome sulla tessera bus

Dopo la decisione del liceo Cavour di utilizzare l'asterisco nelle comunicazioni agli studenti per non discriminare in base al genere , anche Comune e Gtt lavorano insieme su questa strada . Ad annunciarlo l'assessore alle Pari Opportunità Jacopo Rosatelli , durante la presentazione delle sue linee programmatiche per il prossimo quinquennio.

"Documenti di viaggio con nome di persona"

L'idea, come ha spiegato l'esponente della giunta Lo Russo, è prevedere la possibilità di "avere documenti di viaggio dove il nome corrisponda a quello della persona, non a quello anagrafico". Una proposta che va incontro a chi non si riconosce nel proprio sesso e/o è in transizione per diventare da uomo a donna o viceversa. "Faremo il possibile - fanno sapere dall'azienda di trasporto di corso Turati - per collaborare alle eventuali proposte che il Comune vorrà girarci".