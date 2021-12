Valentina Pitzalis riceve a Torino la sua nuova mano sinistra bionica: “Rinasco e mi sento una super Wonder Woman”

Una seconda rinascita, dopo quella segnata dall'essere rimasta miracolosamente viva in seguito al tentato femminicidio subito da parte dell'ex marito ormai 10 anni fa: Valentina Pitzalis ha ricevuto oggi a Torino, grazie al grande lavoro svolto dall'Officina Ortopedica Maria Adelaide, la sua nuova mano sinistra bionica che le permetterà di riacquistare molte di quelle funzionalità perse nel terribile rogo che ha cambiato indelebilmente la sua vita.

“ Mi sento una super Wonder Woman”

Per Valentina si tratta di un motivo in più per sorridere, arrivato dopo la definitiva archiviazione dell'accusa sporta da parte di chi avrebbe voluto farla passare da aggressore: “Oggi - ha dichiarato – sono emozionata e felice e mi sento una super Wonder Woman a tutti gli effetti. Le Officine Ortopediche Maria Adelaide sono un'eccellenza assoluta sia dal punto di vista tecnico che umano, dovrò allenarmi molto ma questa mano mi darà la spinta giusta per fare tantissime cose e per questo cercherò di usarla al meglio”.

L'attivismo contro violenza di genere e discriminazioni

Valentina, nel corso degli anni, è diventata anche un'attivista decisa a far tesoro della propria esperienza impegnandosi nella lotta alla violenza di genere e alle discriminazioni attraverso l'associazione Fare x Bene che l'ha affiancata in questi anni: “Vorrei essere da monito - ha aggiunto – affinché altre donne non ripetano i miei errori, non si facciano cogliere impreparate e abbiano la possibilità di potersi difendere. Nella sfortuna sono stata fortunata e per questo voglio portare un sorriso anche a chi deve affrontare gli stereotipi legati alla disabilità”.

La tecnologia della mano Nexus

La protesi Nexus, che permette di impostare 14 tipologie diverse di presa ed è ricaricabile grazie a un cavo usb, è prodotta in Inghilterra e ha un prezzo di circa 40mila euro: “La mano – ha spiegato Roberto Ariagno dell'Officina Ortopedica Maria Adelaide – è realizzata in carbonio, mentre il guanto è in silicone e policarbonato: si tratta di un modello molto performante ed è il primo in assoluto utilizzato in Italia; noi abbiamo eseguito la sua personalizzazione in base alle esigenze di Valentina”.

La consegna è stata possibile solo grazie a una raccolta fondi portata avanti dalla fondazione Doppia Difesa, visto che il costo è solo in minima parte coperto dall'Asl: “L'attuale nomenclatore tariffario – ha concluso Ariagno – è datato 1999: questo rappresenta un problema perché le protesi e gli ausili più avanzati non sono previsti e per essere acquistati richiedono uno sforzo economico spesso insostenibile senza aiuti esterni”.