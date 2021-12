Grugliasco, la piscina Rari Nantes anticipa la chiusura: dal 19 dicembre appuntamento al 10 gennaio

Queste le parole dei gestori della piscina Rari Nantes “Fulvio Albanse” di corso Torino, a Grugliasco che hanno deciso di terminare i corsi e chiudere le piscine a partire da domenica 19 dicembre 2021 (anziché 24 dicembre) per riaprire come da calendario il 10 gennaio 2022.



Tutte le prenotazioni eventualmente effettuate per le 4 giornate interessate saranno reintegrate in abbonamento nei prossimi giorni.