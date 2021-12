Rivalta, preside della elementare vieta la recita di Natale 'per rispetto dei genitori no vax': esplode la polemica

Niente saggio di Natale alla presenza dei genitori alla elementare Iqbal Masih di Pasta, frazione di Rivalta. Ma il problema non è un focolaio di Covid tra gli studenti, bensì la decisione della preside di vietare l'accesso a padri e madri per non indisporre i genitori no vax.

La recita dei bambini di seconda e terza, in programma all'auditorium Franca Rame lunedì prossimo, presupponeva il Super Green Pass per poter entrare e non tutti i genitori lo hanno. 76 famiglie su 80 sono in regola, ma la dirigente scolastica non ha voluto 'scontentare' le 4 famiglie non in regola, decidendo di far svolgere il programma alla sola presenza dei bambini. Che da mesi stanno facendo le prove per una recita pensando di potersi esibire sotto gli occhi dei genitori.

Il sindaco di Rivalta, Sergio Muro, si è detto "molto dispiaciuto" per questa decisione, dichiarando di non condividere la scelta della preside. Che invece ha deciso di tirare dritto: "La recita si farà, non toglieremo nulla ai bambini. Il pubblico saranno gli alunni delle altre classi".