Tre spacciatori arrestati in 24 ore nella stessa zona

Tre spacciatori sono stati arrestati a Torino nella stessa zona, a 300 metri di distanza, in diversi episodi avvenuti tra sabato e domenica.

Il primo arresto è avvenuto sabato pomeriggio, quando una pattuglia del commissariato Centro ha notato in corso Giulio Cesare, poco dopo Porta Palazzo, un soggetto già noto per reati connessi allo spaccio. Si trattava di un ventenne di nazionalità marocchina, con precedenti specifici: alla vista della pattuglia, il giovane ha lasciato cadere per terra alcuni frammenti di hashish, altri gli sono rimasti nelle tasche. Complessivamente, i poliziotti hanno recuperato e sequestrato a suo carico oltre 50 grammi di hashish e la somma in contanti di 105 euro in banconote di piccolo taglio.

Poche ore dopo, gli agenti della Squadra di polizia giudiziaria e dell’Ufficio Controllo del Territorio del commissariato Barriera di Milano hanno individuato un appartamento in corso Brescia dove erano domiciliati due cittadini senegalesi sospetti. All’atto della perquisizione mentre uno di due, di 27 anni, è riuscito a deglutire alcuni involucri che celava nel cavo orale, all’altro sono state sequestrate ben 40 dosi di crack; nel loro appartamento, inoltre, sono state rinvenute e sequestrate anche due pentole con evidenti tracce riconducibili alla cottura del crack, 2.150 euro un bilancino elettronico di precisione e materiale da confezionamento vario. Anche per questi due cittadini stranieri, irregolari sul territorio nazionale, come l’altro, scatterà l’arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.