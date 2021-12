Metro 2, al via nel 2024 i lavori primo tratto Rebaudengo-Novara: viaggio inaugurale nel 2029 (VIDEO)

I lavori di costruzione della metro 2 partiranno nel 2024 e serviranno quasi sei anni per completare il primo tratto da Rebaudengo a Novara: i torinesi potranno effettuare il viaggio inaugurale nel 2029. Dettagli e cronoprogramma forniti dall'Amministratore Unico di InfraTo Massimiliano Cudia, intervenuto questo pomeriggio in commissione per illustrare il progetto definitivo dell'infrastruttura, che verrà consegnato alla Città.

32 fermate su 28 chilometri di tracciato

In totale sono previste trentadue fermate, lungo un tracciato di 28 chilometri: il percorso della futura linea 2 della metropolitana si snoderà tra le stazioni Anselmetti e Rebaudengo (tratta Centrale da 16 chilometri per 23 stazioni), per allungarsi a sud ovest fino a Orbassano (6 chilometri per 5 stazioni), a nord est, raggiungere San Mauro con una deviazione su via Bologna all'altezza della Manifattura Tabacchi (6 chilometri e 4 stazioni).

Primo lotto Rebaudengo-Novara

Il primo lotto ad essere realizzato sarà quello Rebaudengo-Novara: ad inizio del tracciato verranno costruiti anche il deposito dei mezzi e le officine. Sono previste sei stazioni, tre con atrio a livello della strada e tre interrate. Al momento è l'unico pezzo ad essere finanziato con 828 milioni del Governo: 670 milioni verranno destinati alla realizzazione di binari e gallerie, mentre i restanti fondi per l'acquisto dei fondi. Rispetto al progetto preliminare, InfraTo è riuscita a risparmiare circa 20 milioni di euro.

Oltre 7 anni per il 2° tratto Novara-Politecnico

Il secondo tratto ad essere realizzato sarà quello da Novara al Politecnico: per fare i 5.7 chilometri che separano Barriera di Milano dalla Crocetta serviranno sette anni e 4 mesi ed in tutto verranno fatte sette stazioni. Per realizzare il percorso saranno necessari sette anni e 4 mesi.

A fine 2022 la prima gara

Dal punto di vista cronologico ad inizio 2022 verrà consegnato il progetto definitivo: dopo tale data verrà fatta la Valutazione di impatto Ambientale e la Conferenza dei Servizi. A fine 2022 verrà bandita la gara per la realizzazione del primo tratto Rebaudengo-Novara.

Mazzoleni: "Asset strategico per traino riqualificazione intera città"