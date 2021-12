Gigi d’Agostino svela: "Sto combattendo un grave male. I vostri messaggi mi danno forza"

"Purtroppo da alcuni mesi sto combattendo contro un grave male che mi ha colpito in modo aggressivo… È un dolore costante... non mi dà pace… la sofferenza mi consuma... mi ha reso molto debole... ma continuo a lottare... spero di trovare un pochino di sollievo… Grazie per tutti i messaggi di auguri che mi state inviando oggi… Mi trasmettono tanta forza... mi scaldano il cuore. Tanto Amore…Gigi".

Il dj torinese Gigi d’Agostino ha affidato circa un’ora fa ai suoi canali social questo messaggio, in cui racconta di star vivendo un momento molto difficile. Lo fa nel giorno del suo 57esimo compleanno, iniziato ricevendo tanti messaggi di auguri e proseguito con la vicinanza dei suoi numerosissimi fan, addetti ai lavori e colleghi (tra i primi, Giorgio Prezioso e Datura) in seguito alla notizia. Tra loro anche l’ex sindaca di Torino Chiara Appendino, che ha commentato il post con un messaggio di affetto e vicinanza seguito da un cuore rosso: "Forza Gigi. Un grande abbraccio!".

Gigi D’Agostino è un’assoluta icona della musica dance, capace di unire intere generazioni sulle piste da ballo d’Italia e d’Europa: la sua carriera, iniziata 35 anni fa con l’attività di disk jockey in diverse discoteche torinesi (come il Woodstock e L’Ultimo Impero), è esplosa a cavallo tra i '90 e i 2000, anni d’oro per la musica elettronica nostrana - con Torino come principale epicentro grazie anche ad altri noti artisti come Mauro Picotto e Gabry Ponte.

Tra i suoi più grandi successi si ricordano L’Amour Toujours, Bla Bla Bla, La Passion, Super (1, 2, 3), che tutti almeno una volta nella vita abbiamo ballato, senza dimenticare i recenti dischi che hanno “girato forte” in radio, come In My Mind e Hollywood.