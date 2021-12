Green Pass, dietrofront della preside: aperta ai genitori la recita della scuola elementare di Rivalta

Il dietrofront è arrivato a poco più di 24 ore di distanza da una decisione che aveva suscitato scalpore e polemiche. Silvia Boaretto, la dirigente della scuola elementare Masih di Pasta, frazione del comune di Rivalta, che aveva annunciato che la recita scolastica di lunedì 20 dicembre si sarebbe tenuta senza la presenza dei genitori, per non discriminare quelli non vaccinati (4 famiglie su 80, ndr), ci ha ripensato.

Cambia la location

Nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 17, alle famiglie è arrivata una circolare nella quale si annuncia la possibilità delle famiglie di assistere alla recita di Natale, che non si svolgerà più al teatro Franca Rame, ma nella palestra del plesso Europa Unita, dove sarà sufficiente un tampone negativo e non il Super Green Pass per poter accedere.