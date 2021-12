Quando esce ha un abito diverso rispetto all'entrata: arrestato per furto

Il cambio di abito non è passato inosservato e la memoria fotografica dell’addetto alla sicurezza del negozio gli ha permesso di cogliere il particolare.

Martedì pomeriggio, un trentasettenne italiano è entrato in un negozio di abbigliamento di via Roma.

L'addetto alla sicurezza ha notato il look dell'uomo che indossava un paio di jeans e una felpa blu. Dopo alcuni minuti, ha visto l'uomo venire fuori dal negozio notando, però, che questi a quel punto indossava un bomber bianco, fatto che ha insospettito il vigilantes. La conferma dei suoi dubbi è arrivata dalle barriere antitaccheggio che si sono azionate al passaggio del trentasettenne, motivo per cui l’uomo è stato fermato e tratto in arresto per furto dagli agenti del Commissariato Centro nel frattempo intervenuti. Il bomber è stato poi restituito al legittimo proprietario.