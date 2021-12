"Dialogo animato" tra Emanuele Luzzati e Fernando Montà all'ATB Associazione Culturale

ATB Associazione Culturale presenta la mostra “Dialogo Animato”, opere di Emanuele Luzzati e Fernando Montà. Pensata come trait d’union tra il progetto #'ContaMiNazione, che ha caratterizzato la proposta artistica e letteraria di ATB nel 2021, e il progetto #nEXTRAditio che sarà espressione delle attività dell’Associazione per il 2022, sarà allestito da martedì 21 dicembre a venerdì 14 gennaio 2022.

“Dialogo Animato”, opere di Emanuele Luzzati e Fernando Montà è un percorso tra bellezza e magia che transita attraverso un fervore lavorativo che ha pervaso e pervade i due artisti. Un lavoro con istanze comuni capaci di uno stile essenziale non banale e non scontato, pervaso quasi da una fanciullesca semplicità all’insegna di una leggerezza libera da codici estetici che interpreta, alla sequela di un’assoluta contemporaneità, una cultura figurativa abile e colta usata con maestria. I mondi fantastici creati dai due artisti dallo stile personalissimo sono immediati ed espressivi, pienamente integrati in questo nostro tempo dal sapore “rivoluzionario”. Attraverso uno stile immediato tipico del contemporaneo, Luzzati e Montà sottintendono una cultura artistica vastissima tanto che nelle opere anche i meno esperti possono notare il sovrapporsi di riferimenti a molteplici esperienze artistiche del passato fuse abilmente in uno stile apparentemente “fanciullesco”. Citazioni destrutturate e ristrutturate in un turbinio vorticoso di immagini che molto ha in comune con il virtuale e con i frenetici collegamenti ipertestuali.

Ingresso libero.