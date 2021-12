Manifestazione no Green Pass, Lo Russo: "Speriamo di non assistere a scene viste in altre città" (VIDEO)

Manifestazione no Green Pass, Lo Russo: "Speriamo di non assistere a scene viste in altre città"

"La competenza sulle manifestazioni è del Prefetto e del Questore: noi siamo al loro fianco in queste valutazioni. Il mio auspicio è che la giornata si svolga pacificamente e che non si vedano le scene viste in altre città". Così il sindaco Stefano Lo Russo interviene sulla manifestazione nazionale No Green Pass prevista domani pomeriggio in piazza Castello, dove sono attese dalle 3.500 alle 5 mila persone.

Lo Russo e Pentenero al Tavolo sulla Sicurezza