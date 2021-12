Nichelino regala un momento di serenità (e musica) agli ospiti della Rsa San Matteo

Ci apprestiamo a vivere il secondo Natale nell'era del coronavirus, una festa che avrà un sapore particolare soprattutto per gli anziani ospiti delle Rsa. Oggi, per fortuna, sono luoghi sicuri e in molti casi Covid free, ma un anno fa di questi tempi i morti si contavano a decine nelle case di riposo.

A Nichelino non aveva fatto eccezione la Rsa San Matteo, duramente colpita durante la prima ondata. Per questo, il sindaco Giampiero Tolardo, assieme all'assessora alla Terza età Giorgia Ruggiero, ha voluto andare a regalare un momento di spensieratezza agli anziani ospiti. Nel pomeriggio di ieri, venerdì 17 dicembre, il primo cittadino, accompagnato dalla banda Puccini e dalla sorpresa di Babbo Natale della Croce Rossa, ha portato il saluto e gli auguri della Città all'interno della casa di riposo.

"Abbiamo voluto portare un augurio speciale di buon Natale agli ospiti della struttura, passando insieme a loro un pomeriggio di festa e musica", ha detto Tolardo.