Caselette, incendio di un deposito di rotoballe: intervengono i vigili del fuoco

Poco dopo le 20 di ieri sera le squadre del Comando di Torino sono intervenute a Caselette, in Strada dei Prati, per l'incendio in un deposito di rotoballe.



Sul posto sono state impegnate le squadra 21 della centrale e quelle volontarie di Avigliana ed Almese, insieme alle autobotti di Borgone e Mathi. Le operazioni di spegnimento e smassamento sono andate avanti per molte ore.