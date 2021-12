Lotta alla droga: arrestati 5 spacciatori nel giro di pochi giorni a Barriera di Milano

I primi tre in via Cigna, quando gli agenti hanno notato un uomo che si aggirava in strada in via Bra con fare sospetto e hanno deciso di controllarlo.



L'uomo, per sfuggire, è entrato in un negozio, ma questo non ha fermato le forze dell'ordine che lo hanno raggiunto. Si scopre così che il 32enne gabonese aveva il divieto di dimora in città. Agli agenti, ha provato a dire di essere qui in vacanza, ma la spiegazione non ha retto. Gli accertamenti condotti dai poliziotti hanno portato a un blitz in un alloggio proprio di via Cigna dove vengono scoperte altre due persone: un gabonese di 28 anni e un liberiano di 37. Ma soprattutto all’interno dell’appartamento, gli agenti hanno trovato una trentina di dosi di cocaina, quasi 4000 euro in contanti e il materiale per il confezionamento delle dosi di stupefacente. Tutti e tre i cittadini stranieri vengono arrestati per spaccio in concorso.