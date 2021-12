In via Cavour la nuova sede della Scuola Europea di Management

La scuola superiore internazionale di Management (ESCP) avrà una nuova sede, un campus destinato a ospitare circa 1000 studenti provenienti da tutti i paesi del mondo.

La facciata principale dell'edificio, di proprietà Bnl Spa, si trova in via Cavour 28-30, l'ingresso principale è in via Andrea Doria. L'immobile in disuso da oltre 10 anni ma ancora in buone condizioni, sarà oggetto di ristrutturazione e ampliamento.

Il progetto prevede spazi per la formazione e, in particolare al pian terreno, servizi agli studenti locali adibiti anche per attività congiunte con la partecipazione della Città. Troveranno posto, inoltre, attività espositive, congressuali e turistico-ricettive. Ai piani interrato, terreno ammezzato e primo ci saranno punti commerciali al dettaglio, pubblici esercizi e artigianato di servizio. All'interno della Zona centrale storica l'utilizzo sarà residenziale.

Gli interventi previsti consistono nel risanamento conservativo delle facciate di fronte via Cavour ed Andrea Doria, oltre all'ampliamento della manica posta sul lato secondario dell'immobile di via Andrea Doria, che attualmente ha un solo piano fuori terra.

L'ESCP, fondata nel 1815 a Parigi, ha oggi 6 sedi europee, Parigi, Londra, Berlino, Madrid, Varsavia e Torino, unica città non capitale nazionale.

La delibera del progetto è stata approvata dal Consiglio comunale del 20 dicembre 2021, con 38 voti favorevoli.