Museo del Cinema, il nuovo “look” della sala accoglienza: addio al piano bar e spazio alle storiche colonne

Il Museo del Cinema dice addio al bancone del bar inaugurato nel 2003 per dare più spazio, illuminazione e accessibilità al piano zero della Mole.

Un ambiente sostenibile e rinnovato con 100mila euro che riporta alla luce le colonne in mattoni e quelle in cemento, insieme al pavimento originale in vetro, e che riaccende con cerchi di luce e faretti modulabili la saletta per ospitare le mostre temporanee. E ultima novità, un grande schermo ledwall da 4 metri per 3 che oggi proietta il video racconto di due personaggi che hanno fatto la storia del Museo del Cinema e della Mole: Maria Adriana Prolo e Alessandro Antonelli.

Altri progetto di rinnovamento per il 2022. Ghigo: "Servono diversi milioni di euro"

Con un pavimento livellato per consentire l’accesso a tutti i visitatori, il piano zero è un primo passo nell’ottica di rinnovamento del Museo che per il 2022 ha già grandi progetti.

"Abbiamo bisogno di risorse importanti per apportare modifiche strutturali come una biglietteria e una caffetteria esterna e il percorso coperto per l’attesa dei visitatori - spiega il presidente del Museo Enzo Ghigo -. Per quanto riguarda le modifiche interne non possiamo intervenire sulla struttura della Mole ma vogliamo rivedere l’allestimento del Museo, ormai datato di vent’anni e provvedete a un riaggiornamento tecnologico". Un progetto che però necessità diversi milioni di euro per vedere la luce. Risorse che potrebbero arrivare da bandi regionali o dal Pnrr. "A gennaio presenteremo la prima bozza del nuovo progetto al Comune. Parliamo però di cifre significative, servirebbero almeno 20 milioni di euro".

Nel 2022 sarà un anno di grandi sfide, come quella del quarantennale del Torino Film Festival, che nell’ultima edizione ha subito un drastico calo degli accessi alle proiezioni. "Il Tff è andato bene per quanto riguarda il concorso, ma ora dobbiamo fare una valutazione su come realizzare il 40annale. È ancora attuale come è pensato?". Al centro della discussione ci sarà anche la questione biglietteria fisica che potrebbe essere riaperta.

Iniziativa MNC Recycle

I progetti del museo per una maggiore inclusione e sostenibilità si concretizzato anche nel nuovo progetto che è stato presentato alla Mole e che vede impegnate le detenute del carcere Lo Russo e Cotugno le quali hanno realizzato linea di oggetti, come borse e porta occhiali, con materiali promozionali del Museo in disuso.