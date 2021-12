Un weekend di Natale ricchissimo di eventi e iniziative in Valle di Susa

ALMESE

Enogastronomia e mercati km 0

Il forno di Natale

“Mangia, Conosci, Impara”: degustazioni organizzate dai produttori del mercatino agricolo di Almese che si tegono in piazza Martiri della Libertà. Oggi "Il forno di Natale". Facciamoci gli auguri con il più tradizionale dei dolci delle feste: il panettone. A cura di Agribiscotto.

SESTRIERE

Mostre

Mostra di Pierflavio Gallina

Pierflavio Gallina espone, nella sede dell’Ufficio del Turismo (via Pinerolo), la mostra personale di pittura. La rassegna dell’artista internazionale piemontese, che tra i vari soggetti dipinti evidenzia il suo forte legame con le montagne e il Colle del Sestriere, è visitabile tutti i giorni con ingresso libero dalle ore 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00.

Informazioni e contatti con l’artista: tel. 330210699 - 3339439439.

VENERDÌ 24, SABATO 25 e DOMENICA 26 DICEMBRE

ALMESE

Mostre

MORPHO, farfalla rossa

Al Ricetto per l'Arte – Agorà della Valsusa mostra emozionale interattiva “MORPHO, farfalla rossa”. Ogni stanza del Ricetto per l’Arte ospita una installazione realizzata a più mani da quattro artiste legate al territorio: Carmen Assanti, Renata Ferrari, Valentina Rossi e Virna Suppo. Nella giornata inaugurale Fabula Rasa, compagnia teatrale di Beppe Gromi di Almese, e Rosalba Castelli, direttrice artistica del progetto Rosso Indelebile promosso da anni da Artemixia Aps, insieme alle performers di “Muta la pelle”, realizzano dei momenti di improvvisazione e performance nel piazzale del Borgo e dentro le mura del Ricetto divenendo opera vivente all’interno dell’esposizione stessa. Al progetto artistico un prezioso contributo è dato da un video realizzato dal fotoreporter Marioluca Bariona, in cui si racconta la storia di quattro figure femminili dei giorni nostri e dalle opere degli artisti Vincenzo Caucci di Rivoli e Loris Pavan di Settimo Torinese.

Orari: fino al 6 gennaio mercoledì 10–12.30; venerdì, sabato e domenica 15-18.

Info e prenotazioni: associazione culturale Cumalè, cumale.ass@gmail.com - tel. 3289161589.

BARDONECCHIA

Mostre

1871-2021 I Valit al Frejus

Al Palazzo delle Feste (piazza Valle Stretta 1) "1871-2021 I Valit al Frejus". PERCORSO TEMATICO. Immagini di un cantiere internazionale. I biellesi che fecero l’impresa.

L’impegnativo lavoro frutto di un’ampia ricerca archivistica e bibliografica curata da Danilo Craveia e Anna Bosazza, per conto del Centro di Documentazione dell’Alta Valle del Cervo – La Bürsch, comprende molti riferimenti anche a documenti conservati negli archivi parrocchiali e comunali di Bardonecchia. Informazioni utilissime per completare il quadro già ottenuto con la consultazione degli archivi biellesi e torinesi, parrocchiali e anagrafici, che sono servite a delineare il ruolo che i biellesi ebbero in questa straordinaria impresa.

Protagonisti i Valit, i valligiani per lo più scalpellini-muratori, provenienti dalla Alta Valle Cervo, la breve vallata biellese ai confini con la Valle d’Aosta, che si insinua per poco più di 20 km nel versante padano delle Alpi Pennine comprendente i comuni di Campiglia Cervo, Rosazza e Piedicavallo, che dal 1857 al 1871 lavorarono alla realizzazione del Traforo.

Orario di apertura: fino al 16 gennaio, tutti i giorni dalle ore 16:30 alle 19.

Ingresso consentito ai possessori di green pass con documento d’identità.

SESTRIERE

Mostre

Torino 2006, molto di più di un'Olimpiade

Nella sede dell'ufficio del turismo in via Pinerolo mostra "Torino 2006, molto di più di un'Olimpiade". Orario: tutti i giorni con ingresso libero. Orari: 9.30-12.00 e 14.00-17.30.

SUSA

Mostre

Presepi dal mondo

Esposizione "Presepi dal mondo" allestita all’ufficio del turismo (corso Inghilterra 39).

Visitabile fino al 6 gennaio, tutti i giorni dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.30.

SABATO 25 e DOMENICA 26 DICEMBRE

CHIOMONTE

Mostre

Altra versione dello stesso paesaggio

Alla Pinacoteca G.A. Levis (via Vittorio Emanuele 75) è allestita la mostra "Altra versione dello stesso paesaggio" della fotografa Arianna Arcara, esito di un periodo di residenza parte del programma avviato da Pinacoteca G.A. Levis volto a ospitare fotografi e artisti con l’intento di attivare nuove narrazioni a partire dal corposo patrimonio di opere pittoriche del paesaggista Giuseppe Augusto Levis. A cura di ARTECO e JEST. Orari di apertura: fino al 16 gennaio, sabato e domenica 15-19.

DOMENICA 26 DICEMBRE

BARDONECCHIA

Eventi sportivi

Natale Judo Camp

Natale Judo Camp 2021 al Palazzetto dello Sport. Stage per imparare le tecniche del judo dai grandi campioni. Fino al 29 dicembre.

Informazioni: https://www.akiyamasettimo.it/natale-judo-camp-is-back/.

Mostre

Nato in una stalla…tra i monti

Bardonecchia si conferma “città dei cento e più presepi” con “Nato in una stalla…tra i monti”, con protagonisti diversi manichini rappresentanti autentici personaggi del presepe vestiti con antichi abiti tradizionali delle nostre valli, intenti a svolgere diversi lavori, come l’intagliatore e la filatrice in un ambiente particolarmente suggestivo allestito nelle sale del Museo Civico Etnografico (via Des Geneys 6). Il presepe è stato allestito con il patrocinio dell'amministrazione e della Pro Loco Bardonecchia da un gruppo di appassionate signore bardonecchiesi.

L’allestimento è visitabile gratuitamente, previa presentazione del Green pass e del relativo documento d’identità personale, fino all’8 gennaio 2022 dalle ore 15 alle ore 19.

NOVALESA

Musica e spettacolo

Serata danzante

“Festa dell'inverno”, organizzata dalla locale Pro Loco con le associazioni e l'amministrazione comunale al salone polivalente. Oggi alle 21 serata danzante con l'orchestra Federica Cocco al costo di 12 euro.

SALBERTRAND

Mostre

Itinerari Artistici Quattro Cinquecenteschi tra Pinerolese, Valle di Susa e Briançonese

Nella Grangia Grande di Eclause (Via Chabrieres 2), la Cantina Alpina ospita la mostra "Itinerari Artistici Quattro Cinquecenteschi tra Pinerolese, Valle di Susa e Briançonese" realizzata dall'Ecomuseo Colombano Romean e curata da Ilario Manfredini.

La mostra è stata realizzata nel 2020 in occasione della pubblicazione del cahier n.31 dell'Ecomuseo Colombano Romean "Itinerari artistici Quattro-Cinquecenteschi tra Pinerolese, Valle di Susa e Briançonese", nato dalla collaborazione con Ilario Manfredini, laureato in Storia Moderna presso l'Università di Torino, che si propone di offrire un riepilogo ragionato delle pitture finora note della bottega dei Serra e dei pittori a loro affini, con alcune proposte di integrazione attributiva e cronologica per alcuni cicli del XVI secolo che necessitano ancora di ulteriori approfondimenti.

Aperta fino al 12 maggio 2022.