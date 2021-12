Lotta al Covid, le segnalazioni dei cittadini fanno scattare il blitz: due negozi chiusi in corso Marconi e via Bidone

Stessa sorte - sempre a seguito delle segnalazioni dei cittadini per disturbi della quiete pubblica - per un pubblico esercizio in via Bidone. All'interno del locale erano presenti 3 cittadini stranieri extracomunitari, privi di green pass, di documenti e di permesso di soggiorno. Durante il controllo, uno dei tre è riuscito fuggire, mentre gli altri due sono stati trasportati presso gli uffici del Comando Generale di via Bologna per l’identificazione. Si tratta di due uomini di 31 anni, nati rispettivamente in Senegal e in Mali, denunciati a piede libero. Il titolare del locale, un uomo di nazionalità marocchina, e un dipendente sono stati sanzionati perché privi di green pass rafforzato, per un importo totale di 1.000 euro. Il locale è stato chiuso provvisoriamente per 5 giorni.