Alberghi, lo sprint autunnale non è bastato: il 2021 va in archivio con un crollo del 45% delle presenze

La controprova arriva dai tassi di occupazione: a Torino e nella prima cintura il tasso di occupazione delle camere nei primi mesi non è andato oltre il 10% per tutto il periodo. E in montagna, la mancanza della stagione sciistica, ha determinato il crollo totale dei flussi.

Lo sprint autunnale e i grandi eventi non sono bastati. Il settore alberghiero torinese chiude il 2021 con un pessimo -45% sul fronte presenze. Un crollo, zavorrato soprattutto dai primi sei mesi dell'anno: tra zone gialle, arancioni e rosse, infatti, la metà iniziale è stata addirittura peggiore del 2020. E facendo la somma dei fatturati dell'ultimo biennio non si arriva a pareggiare il risultato del 2019.

La vera accelerazione, però, è arrivata con i grandi eventi autunnali: Salone del Libro, Nitto Atp Finals, Coppa Davis, Tff – tutti in presenza - hanno spinto le presenze al 60% a settembre (ma comunque -20% sul 2019), quindi 70% a ottobre e novembre (rispettivamente – 15% e – 10% rispetto agli stessi mesi del 2019). Una spinta che, però, non è bastata. E secondo Federalberghi Torino, facendo la somma dei fatturati del 2020 e del 2021 non si avvicina neanche al fatturato realizzato dal comparto nel 2019.

Gli effetti occupazionali

Nel 2020, inoltre, il settore turistico-ricettivo della Provincia di Torino ha perso il 23,8% dei dipendenti. "Un dato che per certi versi sorprende poiché la stragrande maggioranza del personale è assunto a tempo indeterminato e, per almeno la metà del totale, l’impiego è a full time - dicono dall'associazione albergatori -. Oltre al fatto che ci si trova in un regime di blocco dei licenziamenti e di cassa integrazione, rivelando quindi come una quota del personale sia volontariamente uscita dal comparto, optando probabilmente per altre professioni".

L'inverno fa lo slalom tra le incertezze