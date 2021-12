A Santo Stefano prende il via il Festival "Torino Anima Tango"

Prende il via domenica 26 dicembre presso il locale Aldobaraldo di via Parma 29/B la rassegna Torino Anima Tango, giunta alla sua 18a edizione. Tantissimi gli eventi che ruoteranno intorno al mondo articolato del tango, partendo da esibizioni dal vivo, musica e aperitivi in tema. L'evento proseguirà durante tutto il periodo delle feste per finire domenica 9 gennaio 2022.

Nei suoi diciotto anni di vita il festival si è guadagnato un ambito primato: è il più importante e conosciuto evento europeo dedicato a questa meravigliosa danza che non conosce mai crisi, attirando ogni anno appassionati da tutto il mondo, compresa l'America Latina, dove il tango è considerato molto più di una danza: la maniera più nobile di unire corpo e musica in una coreografia irresistibile.

In palinsesto spettacoli di ballo con musica dal vivo ed esibizioni di maestri tangueri di fama internazionale, ma anche pratiche conviviali come il “tangoaperitivo” e proposte come il cenone di capodanno o il “controcapodanno”, sempre incentrate sul mondo culturale del tango.

Le coppie ospiti di questa edizione sono quattro: Cecilia Diaz e Oscar Gauna, Leslie Folcarelli e Thomas Barbier, Vanesa Lamis e Alejandro Pereira, Sara Lupparelli e Byron Torres. Tanta musica dal vivo di grande qualità con il Trio Acosta, il Cuarteto Pichuco e la “Solo Tango Orchestra” e i Dj Antonio Cuna, Marco Dozio, Gabriella Ceccherini, Giorgio Bruno, Animamina.



Domenica 26 dicembre alle ore 17 grande milonga di apertura con musica dal vivo de la “Solo Tango Orchestra” e il Tdj Marco Dozio.

Lunedì 27 dicembre dalle ore 21 esibizione della coppia Nancy y Fernando con la musica della Solo Tango Orchestra.

Mercoledì 29 dicembre dalle ore 21 milonga con Tdj Antonio Cuna ed esibizione della coppia Cecilia Diaz e Oscar Gauna.

Giovedì 30 dicembre dalle ore 21 sul palco i campioni di tango escenario y salon, Sara Lupparelli e Byron Torres. Musicalizador, Tdj Animamina.

Venerdì 31 dicembre dalle ore 20 veglionissimo di San Silvestro con musica a dal vivo e dj in alternanza e tango argentino per tutta la notte nella sala specchi. Cenone e serata a 70 euro.

Sabato 1 gennaio, dalle ore 18, festa per il “Controcapodanno”. Milonga del primo dell'anno con tdj Marco Dozio e musica dal vivo con il Trio Acosta.

Domenica 2 gennaio dalle ore 17 tangoaperitivo e dalle ore 21 milonga con Tdj Marco Dozio.

Martedì 4 gennaio, dalle 21, Milonga con esibizione di Leslie Folcarelli e Thomas Barbier. Musica del Tdj Giorgio Bruno.

Giovedì 6 gennaio dalle ore 17 un “Tangoaperitivo” con milonga e musica dal vivo del Cuarteto Pichuco. Segue il Tdj Antonio Cuna.

Sabato 8 gennaio dalle ore 21 milonga con Tdj Antonio Cuna.

Si chiude domenica 9 gennaio con il Tangoaperitivo (dalle ore 17) e milonga con esibizione di Vanesa Lamis e Alejandro Pereira.

Il programma potrebbe subire variazioni che verranno comunicate sul sito e sulle pagine social del locale Aldobaraldo. Info e prenotazioni: 335 72 24 576.