"Come una fotografia", un messaggio di speranza dal personale dell'ospedale Martini

"Come una fotografia", messaggio di speranza a poche ore dal Natale dal personale del Martini

L’Ospedale Martini dell’ASL Città di Torino ha visto tutti i suoi operatori schierati in prima linea contro il COVID.

La Chiesa del Martini, Santa Maria della Speranza, che in alcuni periodi di massimo picco della pandemia, ha accolto pazienti COVID positivi, quest’anno è ritornata ad essere luogo di preghiera, ma anche la casa in cui tutti gli operatori, a seconda del bisogno, possono trovare uno spazio di silenzio o di incontro con altri operatori.

Ed è proprio nella Chiesa del Martini che nasce il progetto “Come una fotografia”, dal testo musicale scritto da Don Peppe (Giuseppe Logruosso), che ha nel cuore le testimonianze dei pazienti e degli operatori e che ha coinvolto il personale dell’Ospedale Martini per la realizzazione di un video musicale che vuole donare un messaggio di speranza.

Il video “Come una fotografia” è stato presentato ieri in anteprima presso l’Ospedale Martini, in occasione di un momento di preghiera, di riflessione e di auguri natalizi con gli operatori.

Il video è disponibile sul Canale YouTube Paoline dalle 17 di oggi.

Successivamente il Direttore Generale dell’ASL Città di Torino, dott. Carlo Picco, si è recato nei reparti Covid dell’Ospedale Martini per un incontro con il personale impegnato nell’emergenza.

L’impegno del personale sanitario dell’ASL Città di Torino è stato ricordato in occasione della Santa Messa, concelebrata dall’Arcivescovo di Torino, Sua Eccellenza Rev.ma Cesare Nosiglia con il Rev. Don Paolo Fini, presso la Parrocchia della Gran Madre, dedicata al mondo della Pastorale della Salute.