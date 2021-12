Grugliasco, al via i lavori di rifacimento della copertura per la scuola Levi

Inizieranno lunedì 27 dicembre, durante le festività natalizie, i lavori di rimozione delle attuale lastre di copertura in eternit e rifacimento del tetto della scuola secondaria di 1° grado “C. Levi” di viale Radich 3 a Grugliasco con l'installazione di un nuovo impianto fotovoltaico.

Oltre alle normali procedure operative, visto il trattamento di eternit, la ditta incaricata utilizzerà tutti i materiali e gli accorgimenti tecnici e strumenti in grado di minimizzare il più possibile il rilascio di fibre libere all’interno e all’esterno del cantiere. La rimozione, pertanto, avverrà in sicurezza per gli addetti ai lavori, per chi si troverà a utilizzare spazi adiacenti, per i residenti nelle vie limitrofe e per l’ambiente.

La ditta aggiudicataria dei lavori è l'Ati Mistretta srl. e Elettro 2000 TLC srl, Mistretta srl capogruppo (mandataria) con sede in via Baldichieri 21 di Castellero (AT).

Nell'area di cantiere verrà posizionata un'unità di decontaminazione per gli addetti, con percorso pulito/sporco, in questo modo, i lavoratori che eseguono la bonifica potranno cambiarsi e lavarsi senza essere fonte di rischi e d’inquinamento per sè stessi e per gli altri.

Il materiale rimosso in sicurezza, posizionato in appositi imballaggi, verranno depositati nell'area di stoccaggio dedicata all'interno del cantiere e successivamente trasportati nelle discariche autorizzate.

La durata dei lavori di bonifica è prevista in 14 giorni, dal 27 dicembre al 9 gennaio 2022, salvo il verificarsi di eventuali imprevisti.

È vietato in modo categorico l’accesso al cantiere a tutti coloro che non siano addetti alle lavorazioni.