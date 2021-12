Covid, Hiroshima cancella tutti gli spettacoli in programma. La direzione: "Siamo interdetti dal nuovo decreto"

Come da indicazione del DL Festività e in considerazione dell’aumento dei contagi, tutti gli spettacoli e gli eventi in programma a Hiroshima Mon Amour sono annullati a partire da oggi, sabato 25 dicembre, fino alla fine dell’anno. Lo annuncia la stessa direzione della sala di via Bossoli. "I biglietti già acquistati in prevendita per gli spettacoli programmati nel suddetto periodo verranno rimborsati automaticamente nei prossimi giorni dalle piattaforme di vendita presso le quali sono stati acquistati i biglietti".

"Questa ennesima pausa forzata è un nuovo colpo per il settore dello spettacolo dal vivo, già provato da mesi di chiusura e da una ripartenza difficoltosa che ci ha visti impegnati nel corso dei mesi nell’applicazione di tutte le misure per lo svolgimento in sicurezza di concerti e spettacoli", spiega la direzione.

"Rimaniamo un po' interdetti sulla modalità in cui un intero comparto viene chiuso nuovamente, senza la rassicurazione di alcun tipo di sostegno economico sia per i live club sia per i lavoratori dello spettacolo ancora una volta dimenticati. Ringraziandovi per l’affetto vi auguriamo buone feste e il miglior inizio per il nuovo anno che verrà".