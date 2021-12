A Santo Stefano arriva "Gruffalò", il musical tratto dall'omonimo poema bestseller per la prima volta in Italia

Il Gruffalò è il personaggio creato da Julia Donaldson e Axel Scheffler, apprezzato e conosciuto in tutto il mondo grazie alle traduzioni realizzate in oltre 30 lingue.

Lo spettacolo teatrale che lo vede protagonista, nonostante le numerose trasposizioni, finora non è mai stato rappresentato in Italia. A proporlo è adesso la Fondazione Aida, in una versione nuova e originale ma fedele ai testi e alle illustrazioni. L'appuntamento è per il giorno di Santo Stefano, 26 dicembre, alle ore 17, al Teatro Superga di Nichelino.

Quattro giovani amici accampati in un bosco e seduti davanti al fuoco racconteranno la storia di un topolino che, affamato, decide di attraversare il bosco frondoso e pieno di insidie per trovare la ghianda che tanto gli piace. Strada facendo, incontrerà tre brutti ceffi che lo vogliono mangiare: una volpe, una civetta e una biscia. Ma il furbo topolino è scaltro di pensiero e sa bene come cavarsela e con l'aiuto della sua grande fantasia trova una soluzione che nessuno si può immaginare, nemmeno lui, forse: un mostro terribile dal nome assai noto ai bambini, il Gruffalò.

La regia dello spettacolo è affidata a Manuel Renga: "Cosa c'è di meglio di un bosco di notte per una bella storia di paura? Quattro giovani amici attorno al fuoco sono l'espediente originale e perfetto per iniziare a raccontare la storia del mostro terribile assai noto ai bambini… il Gruffalò! Arricchito da canzoni, trovate divertenti e coinvolgimento del pubblico, lo spettacolo saprà divertire con intelligenza grandi e piccini".

"Lasciando intatte le deliziose rime della scrittrice inglese", ha spiegato Pino Costalunga, che ha trattato l'adattamento drammaturgico, "ho creato un adattamento per il teatro nel quale i bambini e le bambine italiani riconosceranno facilmente il testo che in molti già conoscono a memoria. Anzi, lo potranno gustare ancora di più grazie alle divertenti e originalissime canzoni scritte da Patrizio Maria D'Artista appositamente per lo spettacolo".