Aumentano i contagi, l'AslTo3 sospende operazioni e attività ambulatoriali non urgenti

Tutta l’ attività ambulatoriale non urgente, territoriale e ospedaliera , sarà progressivamente temporaneamente sospesa;

I PPI, Punti di Primo Intervento, di Venaria e Giaveno saranno temporaneamente riconvertiti ad Hub vaccinali, per dedicare il personale medico al necessario incremento della campagna per le vaccinazioni (a partire da martedì 28 dicembre): la Regione Piemonte aumenta del 50% l’attività vaccinale, che per la nostra azienda comporta un obiettivo da raggiungere di circa 7.000 vaccini al giorno.