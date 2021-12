Da oggi pugno duro contro la malamovida: stop alle 21 all'asporto a San Salvario, Vanchiglia e piazza Vittorio

Come annunciato già la scorsa settimana, l'amministrazione cittadina ha esteso a tutto l'anno lo stop alla vendita d'asporto di alcolici e bibite, non solo nel periodo compreso tra il 15 aprile ed il 30 novembre, nelle quattro aree della movida: San Salvario, Vanchiglia, piazza Vittorio e Regio Parco/Borgo Rossini.

Il motivo? L’ormai continuo sforamento del limite consentito di decibel. “ Nei fine settimana - aveva spiegato l'assessore al commercio Paolo Chiavarino - si superano sempre i 70 decibel, mentre il massimo consentito sarebbe di 55: non possiamo voltare la tesa dall’altra parte ”. Anche la stagionalità sembra essere venuta meno: fenomeni di mala movida si registrano anche d’inverno, con le temperature rigide, e non solo d'estate.

Da qui, come ha spiegato stamattina il sindaco Stefano Lo Russo, la volontà di segnare un cambio di passo rispetto all'amministrazione Appendino. "La vecchia giunta - ha spiegato - lo faceva con una delibera temporanea, noi abbiamo deciso di estenderla a tutto l'anno. È una parziale risposta, non risolutiva, alla condanna per la Città a risarcire i residenti di San Salvario per i danni della movida". Per i 29 abitanti del quartiere limitrofo a Porta Nuova il Comune dovrà sborsare oltre un milione e 170 mila euro.