Sauze d'Oulx, "Green pass = ricatto", scritte contro Matteo Bassetti

“Green pass = ricatto”, “No green pass”, sono alcune delle scritte comparse questa notte a Sauze d’Oulx, in alta Val di Susa, contro l’infettivologo Matteo Bassetti, atteso questa sera per l’incontro con la cittadinanza “Punti di vista sul virus e sulla pandemia”, al teatro D’ou.

Realizzate con vernice nera e rossa arrivano dopo l’appello alla mobilitazione lanciato ieri dai No Green Pass in cui si davano appuntamento in piazza III Reggimento Alpini. Sulla vicenda indagano i carabinieri.

"E' allucinante - commenta all'Ansa il sindaco di Sauze Mauro Meneguzzi - che venga attaccato uno scienziato che ha combattuto e combatte ogni giorno contro questa pandemia". "Non ho mai pensato di cancellare l'appuntamento: - aggiunge in riferimento all'incontro di stasera - piuttosto mi dimetto. Chi ha fatto la scelta di non vaccinarsi è legittimo che protesti in maniera civile, ma non è condivisibile che imbratti muri e cartelloni".