Magia, risate, riflessioni, dramma: quando il brindisi di Capodanno si fa a teatro

Niente Cenone, ma una serata di cultura e svago, di divertimento e riflessione, senza dimenticarsi di brindare al nuovo anno: è la proposta dei teatri torinesi, che stasera prevedono messe in scena speciali per la Notte di San Silvestro.

Unica nota: le restrizioni dovute al Covid limiteranno i momenti più conviviali e i cin cin di auguri. Ma in sala il posto è assicurato: la capienza è al 100%, il greenpass rinforzato è obbligatorio ed è richiesto indossare la mascherina ffp2 anche ai bambini sopra i 6 anni. Ma non preoccupatevi: la maggior parte dei teatri si sta organizzando per fornire la ffp2 agli spettatori che si presenteranno con la sola mascherina chirurgica. Ecco dunque cosa offre la serata torinese.

LUCA BONO L'ILLUSIONISTA

Replica speciale dello spettacolo di magia, close up, manipolazione e coinvolgimento del pubblico, di e con Luca Bono, in scena con Sabrina Iannece, per la regia di Arturo Brachetti. Non è facile coinvolgere grandi e piccini, Bono ci riesce con un racconto poetico e auto-ironico, dove la figura del mago è molto lontana da quella di un super-uomo e vicina a quella di un ragazzo con sogni e voglia di imparare. E di stupire.

Al termine dello spettacolo, verso le 23.30, verrà consegnata, a ciascun spettatore, una borsina contenente panettone, cioccolatini e spumante (bibita analcolica per i bambini) per poter festeggiare insieme.

CASA DEL TEATRO, corso Galileo Ferraris 266, ore 22, www.casateatroragazzi.it

ANGELO PINTUS

Con il nuovo "Non è come sembra", il comico 46enne porta in scena la sua energia e il mestiere. Pintus entra immediatamente in sintonia con la sua audience grazie a una straordinaria capacità di ascolto e un orecchio musicale prestato al senso della comicità. Osserva la realtà e le persone che ha attorno e si racconta mettendosi in gioco senza paura.

TEATRO COLOSSEO, via Madama Cristina 71, ore 22, www.teatrocolosseo.it

WELCOME TO COMMONPLACE

Uno spettacolo di danza narrativa dove il pubblico sceglie quale storia vedere. Produzione Tedacà messa in scena da Bqb, è strutturato in due parti: dopo un inizio in cui gli spettatori conoscono le quattro protagoniste, l’opera si ferma permettendo al pubblico di mettersi d’accordo su quale delle quattro storie vedere. La serata si chiude con giochi e animazioni che si svolgeranno dal posto.

BELLARTE, via Bellardi 116, ore 22, www.tedaca.it

I DUE GEMELLI VENEZIANI

Lo spettacolo di Carlo Goldoni va in scena con la regia di Valter Malosti nell’adattamento drammaturgico firmato insieme ad Angela Demattè. Edizione coprodotta da Tpe.

TEATRO ASTRA, via Rosolino Pilo 6, ore 20, www.fondazionetpe.it

GELSOMINA DREAMS

Ultima creazione della compagnia blucinQue diretta da Caterina Mochi Sismondi, lo spettacolo - dichiarato omaggio al genio di Federico Fellini - è adatto a tutta la famiglia. Gli artisti si muoveranno in un’ambientazione sospesa e senza tempo, che allude a un set cinematografico dismesso di felliniana memoria. Prenderà vita una Gelsomina, giovane donna eterea e visionaria, sognatrice e portatrice di un sentire cangiante e in continua evoluzione.

TEATRO LE SERRE, Grugliasco, ore 19 e 22.30, www.cirkovertigo.com

TEATRO STABILE

Due gli spettacoli offerti dal TST. Al Carignano alle 20.30 c'è il Sogno di una notte di mezza estate di William Shakespeare con regia e adattamento Valerio Binasco. Al Gobetti, sempre alle 20.30, va invece in scena La Lettera, un esilarante spettacolo ideato da Nullo Facchini e Paolo Nani con protagonista Paolo Nani.

INFO: www.teatrostabiletorino.it