Pragelato, l'accusa del sindaco Merlo: "Arriva non garantisce le corse verso Torino"

"Continua la telenovela della società Arriva che non garantisce la regolarità delle corse da Pragelato verso Torino e viceversa. Malgrado la nostra protesta, già formalizzata in una lettera inviata nelle settimane scorse alla Direzione, dobbiamo nuovamente prendere atto di un ulteriore grande disservizio". A denunciarlo sono il sindaco di Pragelato, Giorgio Merlo, e l'assessore al Turismo, Paola Borra.

Il riferimento è alla corsa festiva di Capodanno delle 14.20 da Pragelato a Torino, "annullata senza preavviso - sostengono Merlo e Borra - che ha lasciato sul posto una ventina di ragazzi soltanto nella centrale Piazza Lantelme. Ma quel che è più grave è che Arriva obbliga ad acquistare preventivamente il biglietto senza poi avere la certezza di avere il servizio. E non è l'unico caso. Sempre senza preavviso. Il tutto nel giorno in cui aumenta anche il costo del biglietto e la clientela, causa un giorno festivo, comprensibilmente aumenta".

"Ora, senza limitarsi alla facile polemica, delle due l'una: o Arriva rispetta ciò che dice pubblicamente in merito alle corse programmate e al servizio che garantisce, o dobbiamo prendere amaramente atto che si tratta di una società che non rispetta gli accordi e la stessa programmazione del servizio - sottolineano il primo cittadino e l'assessore - Anche perché se l'azienda non è in grado di garantire tutte le corse per i problemi organizzativi causati dagli obblighi di tampone a carico degli autisti, almeno si faccia carico di una puntuale e tempestiva comunicazione. Altrimenti, e come sempre, si creano enormi disagi che finiscono per danneggiare l'intera Via Lattea".