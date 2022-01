Bardonecchia Scena 1312, martedì 4 risate in quota con Cabaret Folies

Martedì 4 gennaio appuntamento tutto da ridere per la rassegna di musica-teatro Scena 1312, promossa dal Comune di Bardonecchia e curata da Accademia dei Folli per la parte teatrale ed Estemporanea per quella musicale.

Alle ore 21 al Palazzo delle Feste Gianluca Gambino, Giovanna Rossi e Carlo Roncaglia, accompagnati dai musicisti Andrea Cauduro ed Enrico e Lotto, rendono omaggio al mondo del Cabaret e ad alcuni dei suoi inimitabili protagonisti.

Il primo cabaret, nel senso moderno della parola, fu Le Chat noir, nel quartiere bohémien di Montmartre, creato nel 1881 dall'agente teatrale e imprenditore Rodolphe Salis inizialmente con il nome Le cabaret artistique de Rodolphe Salis. Combinava musica e altri spettacoli di intrattenimento con la cronaca e la satira politica. Le Chat noir ha saputo mettere assieme personaggi parigini ricchi e famosi con i bohémien e gli artisti di Montmartre e Pigalle. La sua clientela era composta da "una mistura di scrittori e pittori, giornalisti e studenti, impiegati e personaggi stravaganti, così come modelle, prostitute e gran dame alla ricerca di esperienze esotiche".

Cabaret Folies è una divertente escursione alla scoperta delle origini di una forma di spettacolo che ha visto emergere grandi artisti, in Italia e in Europa. Da Parigi a Berlino, da Roma a Milano, prima di Zelig e della stand-up comedy, personaggi del calibro di Karl Valentin, Petrolini, i Gufi, Jannacci, Gaber e Cochi e Renato hanno scritto pagine immortali di comicità surreale e anticonvenzionale, pronta a spazzar via qualsiasi convinzione. L’Accademia dei Folli prova a ripercorrere le tappe più importanti del Cabaret, accompagnando lo spettatore in un meraviglioso ed esilarante viaggio con questo recital in precario equilibrio tra musica e parola.