Servizio civile, Nichelino propone i progetti “Biblioteca in Azione” e “Giovani Always On”

È stato pubblicato il nuovo bando di Servizio Civile Universale per selezionare giovani volontari e volontarie tra i 18 e i 28 anni. La Città di Nichelino propone i progetti “Biblioteca in Azione” e “Giovani Always On” per l’individuazione di 7 posti totali da collocare alla Biblioteca Civica “Giovanni Arpino” e all’Informagiovani.

BIBLIOTECA IN AZIONE” – Biblioteca Civica “G. Arpino”

La Biblioteca Civica "Arpino", uno dei principali propulsori culturali della città, offre ai ragazzi tra i 18 e i 28 anni la possibilità di svolgere un periodo di 12 mesi come volontario del Servizio Civile, con un contributo mensile di € 444,30, e un impegno settimanale di 20 ore distribuite su 5 giorni.

I posti disponibili sono solo 4, è pertanto consigliato l’invio tempestivo della domanda, ricordando che la scadenza è fissata alle ore 14.00 del 26 gennaio 2022.



Il progetto, considerato il contesto territoriale e l’incidenza che la pandemia ha avuto sulla popolazione, ha come obiettivo implementare i lettori attivi e gli utenti abituali, richiamarne di nuovi in Biblioteca e, attraverso azioni mirate per la scuola, raggiungere gli studenti e perché tornino a fruire dei servizi bibliotecari.

I destinatari dell’iniziativa sono i lettori e non-lettori di Nichelino, residenti e non residenti nella città, inseriti nelle seguenti tre categorie:

· “Forti lettori”, cioè lettori abituali della Biblioteca che, però, la pandemia ha allontanato;

· “Nuovi lettori”, ovvero studenti delle scuole del territorio e studenti che frequentano la Biblioteca come aula studio;

· “Lettori fragili”, ovvero coloro che per motivi di salute o anzianità non possono raggiungere la Biblioteca.

Tra le attività dei volontari sono comprese la promozione del libro e della lettura nelle strutture culturali e socio-sanitarie del territorio, la partecipazione alle attività rivolte all’aula studio della biblioteca, e ai progetti “Biblioteca in trasferta”, “Biblio-notte” e “Biblioteca facile” (con consegna di testi nelle scuole, attivazione di punti lettura, promozione gruppi di lettura e studio, supporto all’attività di bookcrossing e collaborazione alla gestione delle relative pagine web).

Requisiti richiesti: oltre a quelli previsti dal bando, è necessario possedere all’atto di presentazione della domanda, il diploma di scuola secondaria di secondo grado e la patente B.

“GIOVANI ALWAYS ON” - Informagiovani

Sostenere i giovani italiani e stranieri nella costruzione della propria identità, e nei percorsi di crescita personale sia individuali che collettivi; riconoscere i ragazzi/e come risorsa, come protagonisti attivi, come spinta al cambiamento sociale, oltre che fondamentale snodo per il consolidamento dei legami comunitari e dell'inclusione sociale.



Su questa consapevolezza si basa il progetto che seleziona volontari per l’Informagiovani di Nichelino, con l’obiettivo di incrementare i canali e le modalità di comunicazione, promozione e informazione del servizio; favorire il benessere dei giovani sostenendo percorsi di crescita, di protagonismo e di partecipazione alla vita pubblica; promuovere l'inclusione sociale e la creazione di legami comunitari diffondendo l'educazione alla pace, alle relazioni non violente e al rispetto delle diversità.

I posti disponibili sono 3 e l’impegno occupa 5 giorni settimanali per un monte ore annuo di servizio pari a 1.145 ore (alle quali si sommano 20 giorni di permesso retribuito) e un contributo mensile di € 444,30.

Tra gli obblighi che interessano i volontari nel periodo di servizio rientrano la partecipazione a eventuali trasferte e/o soggiorni anche all’estero (per attività del progetto e/o per una loro implementazione); la partecipazione a incontri in orario preserale e/o serale, o in giornate prefestive e festive; la disponibilità a guidare gli automezzi messi a disposizione dagli enti; la disponibilità a svolgere servizio fuori sede, o durante il weekend in occasione di eventi, e la disponibilità a spostarsi per collaborare con i volontari degli altri comuni in occasione di eventi e attività co-progettate.

Requisiti richiesti: oltre ai requisiti previsti dal bando, non è richiesto alcun titolo specifico.

È previsto un incontro di presentazione dei progetti con i relativi referenti e Amministratori comunali della Città di Nichelino il 18 gennaio 2022 alle ore 18 presso la Biblioteca “Arpino”.