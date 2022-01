Getta del terzo piano piatti, bicchieri, ma anche un forno e un ferro da stiro: denunciato un peruviano in Borgo San Paolo

Domenica sera, gli agenti del Commissariato San Paolo sono intervenuti presso uno stabile di zona per la presenza di una persona che stava gettando oggetti dalla finestra dell’alloggio al terzo piano: a chiamare gli agenti, la segnalazione di un residente che racconta di aver sentito diversi boati.

Sul posto, gli agenti appurano che un uomo, un cittadino peruviano, in stato di alterazione psico-fisica, aveva tirato giù dalla finestra diversi oggetti a seguito di una lite con la compagna.

Oltre a degli indumenti, il cittadino straniero aveva lanciato per strada piatti, bicchieri, un ferro da stiro e un forno microonde, non ferendo per fortuna nessuno.