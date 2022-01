San Didero, brucia nella notte un pezzo del presidio No Tav. Gli attivisti: "È un rogo doloso"

Ancora un rogo, per l'inizio d'anno del Movimento No Tav. Se già nella notte di San Silvestro, infatti, una porzione di bosco vicino al cantiere di Chiomonte aveva preso fuoco, durante alcuni disordini che hanno visto la reazione delle forze dell'ordine, anche nella notte di ieri è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco.



Questa volta a San Didero dove, poco dopo le 23.30, nei pressi del cantiere per il nuovo autoporto si è sviluppato l'incendio di un tendone e di una roulotte utilizzati occasionalmente dai manifestanti. Sul posto la squadra "91" Susa e quella dei volontari di Borgone in oltre due autobotti.





"La matrice dolosa è più che evidente - accusano gli attivisti su Facebook -, ma non sarà di certo questo ennesimo tentativo a fermare il Movimento No Tav e le sue iniziative. Ci vediamo domani mattina alle 11 al Presidio per organizzare la ricostruzione della parte incendiata".