In Piemonte venduto quasi mezzo milione di biglietti della Lotteria Italia, stasera l'estrazione finale

In Piemonte venduto quasi mezzo milione di biglietti della Lotteria Italia

Questa sera è in programma l’estrazione finale dei biglietti vincenti, ma la Lotteria Italia fa già i conti, dopo la chiusura delle vendite ieri: in questa edizione sono stati venduti 6.359.771 tagliandi, contro i 4.578.675 dello scorso anno, con una crescita del +38,9%.

In Piemonte sono stati staccati 427.560 biglietti. La provincia in cui sono stati staccati più tagliandi è stata Torino, con 249.040 biglietti, seguita da Alessandria con 58.660, da Cuneo con 32.740, da Novara con 27.110, da Asti con 23.660, da Vercelli con 17.170, da Verbania con 11.060 e da Biella con 8.120 tagliandi.

Nella scorsa edizione, ricorda l'agenzia Agimeg, in Piemonte sono stati vinti complessivamente 400 mila euro, grazie a 4 premi da 50 mila euro finiti a Torino (2), Omegna (VB) Cuneo, cui si aggiungono 8 premi da 25 mila euro centrati a Torino (2), Felizzano (AL), Pinerolo, Castellamonte, Fiano, Biella e Caraglio (CN).

Nella storia della Lotteria Italia, il premio più alto finito in Piemonte è stato centrato a Torino nell'edizione 2019, pari a 5 milioni di euro. In luce anche gli 1,5 milioni vinti a Rosta come terzo premio nell'edizione 2017 e gli 1,5 milioni finiti ancora a Torino nel 2013.