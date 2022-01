Omicron in Piemonte: secondo gli esperti ha fatto la sua comparsa nelle ultime settimane del 2021. E ora tenta il sorpasso su Delta

È comparsa in Piemonte nelle ultime tre settimane dell'anno appena concluso, ma si sta già preparando al "sorpasso". Si tratta di Omicron, la variante del Covid-19 che sta letteralmente dilagando a livello mondiale e che - secondo i primi dati - sembra decisamente più infettiva, ma anche meno "pericolosa" di Delta, la variante che l'ha preceduta.

Da Alessandria al resto del Piemonte

A svelare la comparsa di Omicron nel nostro territorio sono i risultati degli esami portati avanti sugli scarichi dell'acqua da parte dei tecnici di Arpa Piemonte, che hanno analizzato quattro punti in particolare: Castiglione Torinese, Alessandria, Cuneo e Novara. Proprio Alessandria è stato il luogo in cui la nuova variante si è manifestata per la prima volta, durante la 50esima settimana del 2021, mentre negli altri tre punti di osservazione si è presentata nel corso della 51esima settimana.





Verso il sorpasso di Delta

Ma in questi giorni, proprio Omicron sta letteralmente soppiantando Delta, preparandosi addirittura al sorpasso, fino a diventare la variante prevalente. "Dall’analisi bioinformatica dei dati di sequenziamento per i campioni prelevati il 27 dicembre scorso non si identifica una variante prevalente - dicono gli esperti -, ma il quadro complessivo dei dati conferma che stiamo attraversando una probabile fase di transizione dalla dominanza della variante Delta a quella della variante Omicron su tutto il territorio regionale".