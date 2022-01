La lotta alle dipendenze viaggia su quattro zampe: ecco la comunità in cui i cani possono rimanere con i loro padroni

Una battaglia si può vincere anche a quattro zampe. Soprattutto quando il nemico è infido e pericoloso come lo sono le dipendenze (da alcol, droga, ma non solo). Ecco perché a Marentino, nel Chierese e alle porte di Torino, c'è chi ha deciso di scegliere una strada nuova, a suo modo rivoluzionaria: quella di mantenere il legame tra le persone ospiti di Casa Shalom (gestita dalla cooperativa sociale Terra Mia) e i loro amici animali. Cani, in particolare.

In comunità con il tuo cane

Il progetto si chiama "In comunità con il tuo cane” e prevede la realizzazione all'interno della struttura di una sorta di canile, così da non separare gli animali dalle persone che cercano di ripartire in comunità. “Casa Shalom – spiega la responsabile Teresa Salemi – da quest’anno ha deciso di accogliere al suo interno anche i fedeli compagni di ospiti che non avrebbero alternative se non il canile per accedere alla possibilità di ricostruirsi una vita dignitosa. Abbiamo già le prime due ospiti canine e siamo felici e orgogliosi di poter dare a loro e ai loro padroni la possibilità di accedere a un ambiente accogliente e protettivo. La stabilità e la serenità dei cani, infatti, si riflette anche su quella dei padroni che, prendendosi cura di loro, ne traggono un beneficio terapeutico anche per il loro percorso riabilitativo”.

Le storie di Luna e Mia

Le prime due ospiti sono Luna e Mia. Luna è un incrocio tra pitbull e labrador. Ha un anno e mezzo e nella sua breve vita ha già avuto quattro padroni. Il suo papà a due zampe ha 20 anni e insieme a Luna vivevano per strada. Ma lui ha una dipendenza da alcol e altre sostanze e ha chiesto di entrare in comunità per costruirsi un futuro dignitoso. Mia invece ha 11 anni, da quando aveva 40 giorni è stata cresciuta dalla sua compagna di vita, una giovane mamma di due figlie adolescenti. Anche in questo caso, l'ospite ingombrante è una forte dipendenza da alcol, che ha costretto la donna a rinunciare provvisoriamente al suo ruolo di madre e ad entrare in comunità. Ma in questo cammino non facile, i due umani avranno al loro fianco i compagni fidati, scodinzolanti e affettuosi.

La raccolta fondi