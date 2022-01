Mino Giachino: "Torino è insicura, Lo Russo sminuisce la situazione: il Consiglio comunale faccia la sua parte"

Si torna a parlare di sicurezza a Torino. I recenti casi di aggressione spingono Mino Giachino, leader della lista Si Tav, Si Lavoro a dire la sua circa la questione sicurezza. La bocciatura per Torino è netta, perentoria.

"Torino è insicura, lo dicono tutte le indagini dei Centri Studi nazionali. Tutti devono fare la propria parte: il Comune, le Forze dell’Ordine, la Magistratura. Positivo l’incontro in Prefettura richiesto dall’Arcivescovo".

"Ora tocca al Consiglio Comunale discutere in seduta straordinaria tutte le cose da fare proprio perché nel l’incontro il Sindaco ha cercato di sminuire la situazione" attacca Giachino.

"Negli ultimi quindici anni tante parole sulle periferie ma pochi fatti a partire dalla Linea 2 della Metropolitana. La sensazione di essere figli di un Dio minore è fortissima". "Le Parrocchie che offrono alle persone e alle famiglie in difficoltà ascolto e aiuti alimentari sono indifese ed esposte agli atti di violenza come è stato recentemente documentato" afferma Giachino.

"Se tutti i cittadini lamentano l’errore di aver tolto il presidio in Largo Giulio Cesare, ci sarà del vero. Le telecamere non danno la stessa sicurezza. Il Governo nazionale deve aumentare gli organici delle Forze dell’ordine , non diminuirli".