Presidi fissi in Barriera di Milano e Aurora, Siap: “Fallimento della politica”

“Seguiamo con attenzione le ennesime dichiarazioni circa le criticità e richieste di impiego massiccio in presidi fissi delle forze di Polizia nei quartieri Barriera Milano e Aurora” – commenta Pietro Di Lorenzo, Segretario Provinciale del SIAP, sindacato maggiormente rappresentativo della Polizia di Stato – “Un fallimento della politica e non della società, come letto in autorevoli dichiarazioni.”

“La società è formata dagli individui ed è la politica che dovrebbe governarne la pacifica e dignitosa convivenza. Ribaltarne le responsabilità è quanto meno curioso ”.

“I problemi attuali di alcuni quartieri, a Torino come in tutte le città italiane, derivano dall’assenza di certezza della pena e dalla incapacità di combattere l’immigrazione clandestina di massa. Aspetti che si amplificano nelle zone più popolari già piagate da disoccupazione e povertà” afferma il sindacalista.

“Ci chiediamo chi dovrebbe, se non la politica, occuparsene e risolverli. Invece, ancora una volta, si trasforma il tutto in un problema di ordine pubblico e si vuole impiegare la Polizia in modello di controllo del territorio che è lontano anni luce dalla propria mission” prosegue poi Di Lorenzo.

“I presidi fissi non possono incidere sulle radici del male, tutte le esperienze hanno già dimostrato che a poche decine di metri tutto continuerà come prima, soprattutto nello spaccio di droga. E’ una misura che serve alla politica per poter dire di aver fatto qualcosa mentre noi continueremo a svuotare il mare con il secchiello”.